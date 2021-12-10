«Смотрятся очень дешево»: Дарья Пынзарь сменила пять вечерних платьев и нарвалась на критику поклонников

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала красивые образы, но не привела в восторг аудиторию.

Бывшая ведущая «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она за короткое время меняет пять вечерних платьев.

Дарья красуется сначала в наряде оттенка ванили, затем его сменяет бирюзовое и черное платье. После блондинка предстает в платье цвета капучино и в финале красуется в наряде оттенка марсала.

«Какое платье выберешь на вечер: 1, 2, 3, 4, 5 ?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь мнением своей аудитории.

Часть подписчиков Дарьи Пынзарь принялись добросовестно отвечать на вопрос, перечисляя платья, в которые они были бы не прочь облачиться.

Но кто-то, вероятно, имеющий более взыскательный взгляд и высокие требования, заявил, что все платья выглядят так, словно куплены на дешевом вещевом рынке.

«Ни одно не нравится, смотрятся очень дешево», «Из такой ткани платье дорого смотреться никак не сможет», «Все платья с «Садовода», поэтому дешево и смотрятся», — высказались в Сети.

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