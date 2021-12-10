«Как в сказке!»: Подольская показала, как украсила свой роскошный дом и сад перед Новым годом

Наталья Подольская каждый год обязательно украшает свой дом в преддверии новогоднего праздника не только изнутри, но и снаружи.

В этот раз она не стала изменять традиции и провела для своих поклонников видеоэкскурсию вокруг заснеженного коттеджа.

В огнях оказался не только сам роскошный дом Подольской и Преснякова, но и гараж, а также ели, которые растут рядом. Наталья и Владимир не могли скрыть своего восторга во время записи этого видео для поклонников.

«Как в сказке!» — воскликнула певица. «Не как, а настоящая сказка!» — поправил жену артист.

Ранее мы писали о Сосо Павлиашвили, который не только нарядил у себя дома новогоднюю елочку, но и собрал под ней всех детей от разных браков.

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