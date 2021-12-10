Алла Пугачева в кокетливой шляпке и двубортном пальто насыщенного сливового оттенка устроила дефиле по улице

Алла Пугачева попала в объектив фотокамеры во время прогулки.

Известная певица Алла Пугачева на протяжении многих лет удерживает неподдельный интерес к своей персоне со стороны поклонников.

Любое появление Примадонны на публике моментально становится событием номер один даже сейчас, когда Алла Борисовна уже не выходит на сцену.

А пользователи Сети обожают рассматривать новые и не очень фотографии Аллы Пугачевой, появляющиеся не только в официальном аккаунте певицы в Instagram, но и в фанатских пабликах именитой артистки в этой соцсети.

На этот раз внимание поклонников привлек снимок, сделанный во время прогулки Аллы Пугачевой по городу.

Примадонна облачилась в модное двубортное пальто насыщенного сливового оттенка с золотыми пуговицами. Голову Алла Пугачева украсила стильной шляпкой черного цвета, которую кокетливо сдвинула на затылок, открыв лоб.

Поклонники восхитились атмосферным кадром, удивляясь тому, как свежо и молодо выглядит 72-летняя Примадонна.

«Красотка, неповторимая, очаровательная, мудрая, дай бог вам на долгие счастливые годы любви, мудрости и тепла», «Аллочка, красавица, с каждым днем хорошеет», «Я считаю, что Алла —очень сильный духом человек, на такую, как она, надо равняться! Да и в жизни, я так думаю, ей досталось, а то, что имеет, это трудом, потом и крепкими нервами заработано», — высказались в Сети.

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