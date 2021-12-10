«К этому очень серьезно нужно относиться»: Путин подискутировал с Сокуровым о Северном Кавказе

Режиссер вступил в полемику с президентом об устройстве России.

Президент России Владимир Путин встретился с режиссером Александром Сокуровым на заседании Совета по правам человека, где сделал ему замечание, предложив не превращать обмен мнениями в дискуссию.

Сокуров высказался, что, по его мнению, некоторые республики Северного Кавказа, якобы, стали националистическими. Он предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией, сообщило агентство РИА.

Путин не согласился с этим мнением и высказал свою точку зрения:

«Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Спокойно. У нас с вами не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы превратимся сейчас в ток-шоу и будем друг друга перебивать, не переставая».

Президент заметил, что очень ценит режиссера за то, что он всегда говорит искренне, хоть и не всегда верно.

«Да. Две тысячи разных претензий (территориальных. — Прим. ред.) на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже Вам. Уверяю Вас, это опасные игрушки», — заметил Владимир Владимирович.

Президент в итоге предложил режиссеру зайти к нему в гости, поскольку они давно не виделись.

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