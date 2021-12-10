«Глупость хотеть такого же»: Ксения Бородина высказалась о муже своей коллеги и подруги Ольги Орловой

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина летом этого года рассталась со своим вторым мужем Курбаном Омаровым, от которого родила дочку Тею.

Сейчас Ксения Бородина, как полагают ее поклонники, должна находиться в активном поиске нового супруга и присматриваться ко всем мужчинам, попадающимся на ее пути.

Пользователи считают, что Ксения Бородина непременно должна завидовать тихому счастью своей подруги и коллеги, ведущей «Дома-2» Ольги Орловой.

Не так давно та вышла замуж за своего избранника, с которым до официального брака сначала долго встречалась, а потом и жила вместе.

Подписчики Ксении Бородиной поинтересовались у теледивы, хотела бы она встретить такого же мужчину, как у Ольги Орловой. Та дала понять, что Валера ей симпатичен.

«У Оли лучший муж на свете. Я Валеру обожаю, но считаю глупостью хотеть такого же. Да, многие его качества мне очень нравятся, он — уравновешенный, спокойный, любит Олю очень сильно, балует, идет на уступки, как и она ему. Они счастливы. Это их счастье. У меня будет своя семья и свое счастье», — высказалась Ксения Бородина в сториз микроблога.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.