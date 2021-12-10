Роскошь и секс в одном флаконе: Лобода в струящейся юбке из тюля и твидовом жакете в стиле Chanel пришла к Урганту

Светлана Лобода стала гостьей проекта Первого канала «Вечерний Ургант». Выпуск с ней выйдет в пятницу 10 декабря в 23.20.

Звезда расскажет о своем новом сингле и в конце программы порадует поклонников выступлением.

Певица предстала на шоу в тотальном черном образе, примерив классический твидовый жакет с кармашками и металлическими пуговицами в стиле Chanel, а также прозрачную тюлевую юбку с шортами под ней.

Лобода смогла красиво сочетать классику и экстравагантность в одном образе.

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