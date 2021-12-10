Королева бала: Водянова предстала на гала-ужине в Барвихе в алом платье-бюстье из шелка с защипами

Оттенки красного отлично привлекают к себе внимание.

Наталья Водянова появилась на благотворительном гала-ужине фонда «Обнаженные сердца» в «Барвиха Luxury Village».

39-летняя основательница фонда предстала в свете в ярком алом платье-бюстье из мерцающего шелка с разрезом впереди и сборками в области живота.

Отметим, что эти тканевые защипы – тренд сезона, о чем ранее рассказывал стилист Александр Рогов. Кроме того, они помогают корректировать бедра и скрывать небольшой животик, если он имеется.

Ну а оттенки красного всегда привлекают внимание, по мнению Эвелины Хромченко. Наталья Водянова не стала исключением, к ней были прикованы взгляды гостей гала-ужина.

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