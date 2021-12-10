«Да, руки тряслись»: Маша Круглыхина из «Дома-2» сделала ультракороткую стрижку

Бывшая участница «Дома-2», мама троих детей Мария Круглыхина решилась на смелое преображение.

Всегда ходившая с длинными волосами, которыми очень гордилась, Маша вдруг пустила их под нож.

В микроблоге Маша Круглыхина поделилась снимком, на котором предстала с новой прической — коротким боб-каре. Она объяснила, что вместе с волосами пыталась расстаться со своим прошлым.

«Нет, уже не жалко. Мне так было нужно. Да, руки тряслись кромсать отрощенную за 5 лет косу, но я же решилась. Хотя слезы были, наверное, не по этой длине волос, которая быстро отрастет, а от ощущения того, что с этими волосами уходит какой то очень тяжелый груз с моего сердца», — написала под фото с новой прической Маша Круглыхина.

Она добавила, что воспринимает этот шаг как новый рубеж. Экс-участница «Дома-2» призналась, что уходящий год был для нее очень сложным.

Во время беременности третьим ребенком Маша Круглыхина рассталась со своим мужем, папой сына Ильи и дочки Даши. Михаил Зайцев даже не пришел на выписку Маши с дочкой из роддома. Сейчас Круглыхина одна растит троих детей.

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