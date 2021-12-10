«Сами должны зарабатывать»: Варшавер ответил Голубкиной после ее слов о подаяниях для театров

Как отметил директор с расширенными полномочиями, одно из предназначений театра — учить молодежь.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro ответил актрисе Марии Голубкиной после ее слов о подаяниях для театров.

«Театр должен жить только за счет государственных средств, потому что это культура. Театр учит молодежь. Это его предназначение. Он должен отстаивать морально-этические нормы. Но я не могу терпеть, когда руководство начинает ходить с протянутой рукой. Театр должен сам зарабатывать. Что и делает «Ленком». Мы за 18 лет ни копейки не просили у нашего Департамента культуры». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, «Ленком» уже давно живет за внебюджетные деньги. «Нам Департамент культуры дает только на оклады и коммунальные расходы. За это низкий поклон. Театры сами должны зарабатывать», — заметил Марк Варшавер.

Ранее Мария Голубкина заявила: «На театр нельзя тратить государственный бюджет. Театр должен жить на подаяния так же, как живет церковь. А вот на кино государственные деньги надо тратить. Потому что кино без помощи государства не выживет».

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