Полет Пересильд и Шипенко отметили во «ВКонтакте» в числе самых обсуждаемых тем года

В этом году социальная сеть ввела новую номинацию «Просто космос» в своем ежегодном рейтинге.

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги 2021 года, назвав самые обсуждаемые темы 12 месяцев. Среди них оказались личности Юлии Пересильд, а также режиссера Клима Шипенко, которые совершили полет в космос для съемок фильма «Вызов».

Кинодеятелей отметили в новой номинации соцсети «Просто космос», сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся у них в распоряжении рейтинг.

Самой обсуждаемой темой стала в сети пандемия коронавируса. Кроме того, пользователи «ВКонтакте» обсуждали выборы в Госдуму (1,4 млн упоминаний), курс биткойна (1 млн), Всероссийскую перепись населения (485 тыс.), строительство ветки газопровода «Северный поток» (451 тыс.).

Также обсуждались игра Cyberpunk 2077 (467 тыс. упоминаний), «Евровидение» (394 тыс.), премия «Оскар» (992 тыс.), сериал «Игра в кальмара» (321 тыс.). Среди самых упоминаемых также названы чемпионат Европы по футболу (714 тыс. упоминаний) и летняя Олимпиада в Токио (624 тыс.).

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