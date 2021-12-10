«Эту новость я ждала вместе с вами»: Татьяна Кравченко отреагировала на скорый выход сериала «Сваты-7»

По словам актрисы, это один из самых больших подарков на ее 68-летие.

Актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram отреагировала на новость, что в скором времени на экранах начнут показывать сериал «Сваты-7», где она с блеском сыграла роль Валюхи Будько.

«Один из самых больших подарков сегодня. Эту новость я ждала вместе с вами. «Сваты-7». Татьяна Кравченко

Напомним, что режиссер картины Андрей Яковлев рассказал о скором выходе на экраны «Сваты-7». В Украине это произойдет уже 20 декабря. Показывать сериал будет украинский канал «1+1».

Как отметил Андрей Яковлев, российские зрители увидят сериал «Сваты-7» чуть позднее. При этом они могут посмотреть его на YiuTube, не дожидаясь показа по телевидению.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!