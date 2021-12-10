«В раю мест нет»: состоялась премьера трейлера сериала с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко

Актеры сыграли бывших возлюбленных, которым судьба дала второй шанс. Используют ли они его?

Онлайн-кинотеатр Kion сообщает, что стал доступным для просмотра двухминутный трейлер сериала «В раю мест нет» с Екатериной Вилковой, Артемом Ткаченко и Анной Старшенбаум.

15 декабря на площадке состоится премьера самого сериала, который будет доступен к просмотру в двух форматах — как киносторис состоящий из шести серий по пятнадцать минут или же как полнометражный фильм.

По жанру это фантастическая мелодрама в центре сюжета которой история двух бывших возлюбленных Вики и Андрея. Судьба дает им второй шанс. Геолог Вика и геофизик Андрей выезжают на место падения метеорита.

Их чувства вспыхивают вновь, но оба живут с чувством вины, считая, что из-за их романа погиб муж Вики и ушла из дома жена Андрея с маленьким ребенком.

Попав во временную аномалию, Вика и Андрей очутились в своем прошлом, где они пытаются исправить все ошибки. Но удастся ли им обмануть судьбу?

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