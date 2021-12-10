«Обожаю почти как своего внука»: Юрий Стоянов высказался о Женьке в «Вампирах средней полосы»

По словам актера, новый эпизод, который выйдет 29 декабря, не стоит называть только новогодней серией.

Актер Юрий Стоянов высказался о персонаже Женька в сериале на START «Вампиры средней полосы». Сам он сыграл деда Славу. Для актера специально писали эту роль.

По словам Стоянова, новый эпизод не стоит называть только новогодней серией. Это, как он считает, самостоятельная и нужная история.

«У нас у всех было ощущение, что что-то важное про Женька мы не рассказали. Я очень люблю этого персонажа, обожаю почти как своего внука. Мы покажем то, что важно было дорассказать зрителю. Со всей своей экранной семьей я встретился уже почти как со своими родственниками. Те же чувства, которые испытывает любой человек, который долго не видел близких». Юрий Стоянов

Отметим, что неожиданный финал первого сезона не помешает смоленской семье вампиров встретиться в новогодней серии в полном составе — зрители увидят приквел истории. Действие развернется сразу после случайного обращения Женька в вампиры в канун Нового года. Новая серия выйдет 29 декабря на START.

«Вампиры средней полосы» — это оригинальный сериал START, премьера которого состоялась в марте 2021 года. История про простых и душевных смоленских вампиров быстро стала хитом среди зрителей и кинокритиков.

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