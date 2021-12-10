В компании с Брэдли Купером: Даня Милохин вошел в число 100 самых красивых лиц 2021 года

В комментариях разгорелись жаркие споры по этому поводу.

Тиктокер Даня Милохин стал одним из номинантов в конкурсе «100 самых красивых лиц 2021 года». Об этом сообщили TC Candler в своем Instagram.

Отметим, что Даня Милохин вошел в этот список наравне с такими звездами, как Том Холланд, Брэдли Купер, Марк Туан.

Кстати, в комментариях разгорелось жаркое голосование по этому поводу. Одни поклонники поддержали Милохина, а другие очень удивились его выдвижению.

Заметим, что выразить свое мнение и определить фаворита можно, перейдя по ссылке и оставив комментарий. Между прочим, Даня Милохин успел обзавестись целой армией фанаток. Многие восхищаются тем, какой талантливый мальчик штурмует шоу-бизнес. Ну а их с Евгенией Медведевой пара на проекте «Ледниковый период» на Первом канале стала одной из самых любимых. Они явные фавориты сезоны.

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