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«Быть причастным к этой истории не хочу»: сын Копенкиной нелестно высказался о женихе матери

По словам Юрия Беззубова, у него своя жизнь, а у родительницы - своя.

«Быть причастным к этой истории не хочу»: сын Копенкиной нелестно высказался о женихе матери
Лариса Копенкина. Фото: Globallookpress.com

Сын Ларисы Копенкиной Юрий Беззубов в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что не хочет знакомиться с женихом своей мамы продюсером Василием Райским.

Юрий Беззубов
Юрий Беззубов. Фото: кадр из «Прямого эфира»

«Я с ним не знаком, не виделся и не планирую видеться. Мне это абсолютно не интересно. У мамы своя жизнь, у меня — своя. Мы живем раздельно».

Юрий Беззубов

В студии также появилась внебрачная дочь Василия Райского Аника Навражных. Андрей Малахов предложил Беззубову обратить внимание на девушку. «С ней не хочу знакомиться. Я пас. У меня своя жизнь. И быть причастным к этой истории не хочу. У меня свой выбор. Я поступаю, как считаю нужным», — заметил сын Копенкиной.

Напомним, что Василий Райский — жених Ларисы Копенкиной. Сам он уверяет, что является долларовым миллионером.

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Аника НавражныхВасилий РайскийЛариса КОПЕНКИНАПрограмма "Прямой эфир"Юрий Беззубов