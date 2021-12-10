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«За кулисами он извинился»: Эмин рассказал о скандале с Белорусских на премии «Жара»

По словам музыканта, его коллега более чем на час опоздал на церемонию награждения.

«За кулисами он извинился»: Эмин рассказал о скандале с Белорусских на премии «Жара»
Тима Белорусских. Фото: Globallookpress.com

Певец Эмин Агаларов рассказал о скандале на премии «Жара», который у него произошел с музыкантом Тимой Белорусских. Как отметил исполнитель, его коллега более чем на час опоздал на церемонию награждения, где для него был зарезервирован отдельный столик.

Эмин Агаларов
Эмин Агаларов. Фото: Globallookpress.com

Как сказал Эмин, шла съемка, поэтому все столы должны были быть заняты. Когда Белорусских появился в зале, то статистов попросили освободить стол. Белорусских же устроил скандал. Музыкант был недоволен, что его столик отдали посторонним людям.

«За кулисами он потом извинился. Но в публичной плоскости — нет. На следующий год меня спросили: «Мы включаем этого артиста в списки номинантов?» «Если его песня в хит-парадах, мы обязаны это делать», — сказал я».

Эмин Агаларов

Напомним, что Тима Белорусских в своем видео говорил неприятные слова в адрес организаторов «Жары». Он утверждал, что это не его уровень, поэтому он и ушел тогда из зала, сообщает «АиФ».

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