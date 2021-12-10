«За кулисами он извинился»: Эмин рассказал о скандале с Белорусских на премии «Жара»

По словам музыканта, его коллега более чем на час опоздал на церемонию награждения.

Певец Эмин Агаларов рассказал о скандале на премии «Жара», который у него произошел с музыкантом Тимой Белорусских. Как отметил исполнитель, его коллега более чем на час опоздал на церемонию награждения, где для него был зарезервирован отдельный столик.

Как сказал Эмин, шла съемка, поэтому все столы должны были быть заняты. Когда Белорусских появился в зале, то статистов попросили освободить стол. Белорусских же устроил скандал. Музыкант был недоволен, что его столик отдали посторонним людям.

«За кулисами он потом извинился. Но в публичной плоскости — нет. На следующий год меня спросили: «Мы включаем этого артиста в списки номинантов?» «Если его песня в хит-парадах, мы обязаны это делать», — сказал я». Эмин Агаларов

Напомним, что Тима Белорусских в своем видео говорил неприятные слова в адрес организаторов «Жары». Он утверждал, что это не его уровень, поэтому он и ушел тогда из зала, сообщает «АиФ».

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