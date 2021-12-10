«Мне не страшно резко поменять все и поддаться приходящему чувству»: Лобода – о сингле «ЗанесLO»

По словам исполнительницы, новый трек с первых аккордов ее буквально пленил.

Певица Светлана Лобода представила свой новый сингл «ЗанесLO». По ее словам, очень важно, чтобы музыка попадала в момент. Была созвучна ощущениям слушателя.

По словам Светланы Лободы, уже не в первый раз, работая в студии над одним треком, ей попадается совершенно другой. Она кардинально меняет все свои планы. Данный трек пленил ее с первых аккордов.

«Этому году присуща сумасшедшая скорость, и я решила соответствовать ей. Последнее время взяла себе за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко поменять все и поддаться приходящему чувству. Поэтому мы стали чаще делать премьеры, в которых отражается настроение того или иного момента». Светлана Лобода

Напомним, что трек «ЗанесLO» — это уже четвертая премьера артистки за последние пять месяцев. Услышать новый сингл можно на всех цифровых платформах.

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