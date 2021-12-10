«Театр должен жить на подаяния так же, как церковь»: Мария Голубкина сделала смелое заявление

Как отметила актриса, нельзя тратить на театр государственный бюджет.

Актриса Мария Голубкина в эфире шоу Дмитрия Рощина «153 горы» заявила, что театры должны жить на подаяния, а не за государственный счет.

«На театр нельзя тратить государственный бюджет. Театр должен жить на подаяния так же, как живет церковь. А вот на кино государственные деньги надо тратить. Потому что кино без помощи государства не выживет». Мария Голубкина

«А мне кажется, что кино сейчас будет превращаться в маленькое и коротенькое, которое сможет на свою собственный бюджет существовать», — заметил на это Дмитрий Рощин.

Напомним, что Мария Голубкина — известная российская актриса. Ее отчимом был известный актер Андрей Миронов. В разное время она служила в Театре сатиры и Московском драматическом театре имени Пушкина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!