«Я даже не помню, как их всех зовут»: Дмитрий Рощин подтвердил, что у него восемь детей

Священник ранее не признавал своего сына от актрисы Елены Кориковой.

Священник Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой, в эфире своего шоу «153 горы» в беседе с актрисой Марией Голубкиной подтвердил, что у него восемь детей.

«Ваша мама с вами как курица с яйцом носилась. И вы показываете пример своим детям, не обращая на них внимания», — заявила Мария Голубкина.

«Да. Ну я обращаю на них внимание», — заметил Дмитрий Рощин.

«Но не так. У вас их восемь», — сказала Голубкина.

«Я даже не помню, как их всех зовут. Я говорю: «Тихон». А он в ответ: «Я Афанасий». Но я обращаю на них внимание, но не такое большое». Дмитрий Рощин

Напомним, что у Дмитрия Рощина есть внебрачный сын Арсений от актрисы Елены Кориковой. С наследником он не общается. Позже Рощин женился на девушке по имени Любовь. От нее у священника семь детей.

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