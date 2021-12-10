«Кругом бандиты»: австрийский актер Вольфганг Черни – о представлениях о России

Звезда «Т-34» и «Тобола» давно сотрудничает с московскими киностудиями и режиссерами.

37-летний австриец Вольфганг Черни полюбился российскому телезрителю как актер из сериалов «Тобол», боевика «Т-34», семейной драмы «Скажи ей». Он живет в Вене, но регулярно прилетает в Москву, так как давно сотрудничает с местной киноиндустрией.

Актер признался, что перед тем как начать карьеру в России, он услышал много предрассудков относительно страны и ее атмосферы. В интервью «Загугли звезду» он рассказал о самых оригинальных:

«Мне говорили: «В России очень опасно. Медведи на улице, кругом бандиты». И тогда я спросил: «Ребята, а кто уже здесь был?» Оказалось, что никто», — поведал актер.

После того, как Черни побывал в стране, погрузился в российский шоу-бизнес, он сложил свое собственное представление об атмосфере.

«В России хорошо чувствуют фальшь. Что касается съемок, то люди здесь любят искусство, и это так здорово и важно. Иногда здесь предпочитают рисковать, чтобы достичь результата», — поведал актер.

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