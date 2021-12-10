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«Дети одни остались, как обычно»: пасынок Макеевой отреагировал на визит мамы в Париж

Недавно Светлана Малькова отдохнула в столице Франции.

«Дети одни остались, как обычно»: пасынок Макеевой отреагировал на визит мамы в Париж
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

На днях Светлана Малькова отметила свой день рождения. В честь личного праздника художница отправилась в Париж. А по возвращению в Словению ее ждал очередной суд с бывшим мужем Романом Мальковым. Правда, в разбирательствах принимает участие ее законный представитель. Об этом в своем инстаграме заявил сын Светланы — 16-летний Андрей.

«Мама на суде была?» — спросили фолловеры у Андрея.

«В Париже была она. Дети одни остались, как обычно», — написал Андрей.

Скриншот
Скриншот: instagram.com/m_a_l_k_o_v

Ранее стало известно, что Мальков-младший по решению суда остался жить с отцом и Мачехой в Москве.

Андрей Мальков
Андрей Мальков. Фото: instagram.com/m_a_l_k_o_v

Добавим, что старший сын Светланы и Романа считает, что все судебные разбирательства его мама устраивает ради пиара.

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