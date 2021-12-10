«Он оказался немного не таким»: Голубкина объяснила, почему не родила от Фоменко 15 детей

По словам актрисы, она всегда мечтала стать многодетной мамой.

Актриса Мария Голубкина в эфире шоу «153 горы» Дмитрия Рощина высказалась о своем бывшем муже — артисте Николае Фоменко. По словам звезды, она бы с радостью была готова родить 15 детей. Всегда была не против стать многодетной мамой.

«Хотела с мужем все, но он оказался немного не таким. Мне вообще достаточно моих родственников, но они не понимают, что я им несу. Они считают, любовь — это выполнение их желаний и хотелок». Мария Голубкина

По словам Марии Голубкиной, она каждый день думает о своих детях. Актриса мечтает, чтобы Бог их просветлил. Она каждый день молится о них.

Напомним, что у Марии Голубкиной двое детей от Николая Фоменко. Анастасия появилась на свет в 1998 году, а Иван — спустя пять лет. В 2008 году Мария Голубкина и Николай Фоменко развелись.

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