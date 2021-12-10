«Все ради пиара»: пасынок Макеевой назвал причину судебных разбирательств его родителей

Андрей Мальков живет с отцом и мачехой в Москве.

Весной этого года старший сын Романа и Светланы Мальковых – 16-летний Андрей переехал к отцу и мачехе в Москву. Его родители погрязли в череде бесконечных судебных разбирательств. Художница утверждает, что Роман подал на нее в суд и требует алименты на содержание ребенка в размере 16 тысяч рублей.

В своем инстаграме Андрей отметил, что его родная мама пиарится на всей этой ситуации.

«У меня есть одна бумага, которая подтверждает, что все это она делает ради пиара. Смотрите. «Страдает фигней. Ради пиара». Она даже подписана сейчас будет», — сказала Мальков.

Напомним, Роман Мальков развелся со Светланой после 17 лет брака. Они воспитывали четырех детей. В мае этого года бизнесмен женился на Анастасии Макеевой.

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