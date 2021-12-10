«Я очень большой человек»: Вольфганг Черни высказался об участии в «Ледниковом периоде»

Актер театра и кино выступал в паре с фигуристкой Оксаной Домниной.

В преддверии очередного выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале австрийский актер, звезда сериала «Тобол» Вольфганг Черни, который участвовал в предыдущем сезоне, дал интервью сайту Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Черни выступал в паре с фигуристкой Оксаной Домниной. До своего участия в шоу о проекте Первого канала актер ничего не знал, но друзья настоятельно посоветовали принимать приглашение от организаторов. Он не пожалел, хотя столкнулся тогда со значительными сложностями.

«Конечно, было тяжело. Поскольку я очень большой человек — в смысле высокий. Но для меня это было интересно, потому что это не только спорт и движения, а нечто совсем другое. Это и спорт, и развлечение, и музыка, и танец, и история, и характер. Тут все сошлось вместе», — рассказал актер.

Рост Черни составляет 191 см, при этом весит звезда 100 кг. Хотя на экране, может, эти внушительные габариты и не так заметны.

О своей партнерше актер высказывался с восторгом, называя ее самой красивой, талантливой, неутомимой, артистичной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!