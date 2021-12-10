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«Я очень большой человек»: Вольфганг Черни высказался об участии в «Ледниковом периоде»

Актер театра и кино выступал в паре с фигуристкой Оксаной Домниной.

«Я очень большой человек»: Вольфганг Черни высказался об участии в «Ледниковом периоде»
Вольфганг Черни. Фото: instagram.com/wolfgangcerny/

В преддверии очередного выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале  австрийский актер, звезда сериала «Тобол» Вольфганг Черни, который участвовал в предыдущем сезоне, дал интервью сайту Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Черни выступал в паре с фигуристкой Оксаной Домниной. До своего участия в шоу о проекте Первого канала актер ничего не знал, но друзья настоятельно посоветовали принимать приглашение от организаторов. Он не пожалел, хотя столкнулся тогда со значительными сложностями.

Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press

«Конечно, было тяжело. Поскольку я очень большой человек — в смысле высокий.

Но для меня это было интересно, потому что это не только спорт и движения, а нечто совсем другое. Это и спорт, и развлечение, и музыка, и танец, и история, и характер. Тут все сошлось вместе», — рассказал актер.

Рост Черни составляет 191 см, при этом весит звезда 100 кг. Хотя на экране, может, эти внушительные габариты и не так заметны.

О своей партнерше актер высказывался с восторгом, называя ее самой красивой,  талантливой, неутомимой, артистичной.

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«Загугли звезду»«Ледниковый период»Вольфганг Черни