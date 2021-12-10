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299 белых роз и черная икра: стал известен райдер новогоднего выступления Верки Сердючки в Дубае

Андрей Данилко сделает громкий камбэк в новогоднюю дочь.

299 белых роз и черная икра: стал известен райдер новогоднего выступления Верки Сердючки в Дубае
Верка Сердючка. Фото: Global Look Press

В последнее время ходили слухи, что Андрей Данилко, который блистал на сцене в образе Верки Сердючки, серьезно болен. Правда, команда артиста все отрицала. На сцене он не появлялся довольно долго. Но долгожданный камбэк все-таки случится. В новогоднюю ночь Верка Сердючка будет развлекать зрителей в Дубае.

Организаторам придется постараться. Ведь у Данилко серьезный райдер. Так, помимо люкса в пятизвездочном отеле и представительского авто, в гримерке артиста должно быть 299 белых роз. А на закуску – черная икра. Кроме этого, обязательно шампанское «Кристалл» и «Дом Периньон». Об этом пишет «Комсомольская правда».

К слову, билеты (место за столиком с едой и напитками) на концерт, ведущим которого будет солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов, будут стоить от 170 до 250 тысяч рублей. Ну, а весь столик  — почти 2 миллиона рублей.

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