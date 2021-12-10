«Решил напомнить о себе перед Новым годом»: директор Бузовой – о шутках про певицу Губерниева

По словам Антона Богославского, он и исполнительница не следят за спортивным комментатором.

Директор певицы Ольги Бузовой, Антон Богославский, в беседе с Teleprogramma.pro высказался в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который в очередной раз подшутил над исполнительницей.

«Он решил напомнить о себе перед Новым годом. Вы даже не представляете, но мы не следим за Дмитрием Губерниевым. Мы не в курсе его шуток». Антон Богославский

Как отметил Богославский, вместе с Бузовой они узнают о шутках исключительно от журналистов, которые просят комментарии. «Мы о них просто не знаем. Нам не интересно, честно», — сказал директор Ольги Бузовой.

больше по теме Губерниев переоделся в бога обмана и хитрости Локи, чтобы лишний раз подколоть Бузову Телеведущий продолжил тонкий троллинг певицы.

Ранее Дмитрий Губерниев в соцсетях разместил забавный ролик о скандинавском боге обмана и хитрости Локи. В нем упоминалось имя Ольги Бузовой.

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