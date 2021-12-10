Стала писательницей: «папина дочка» Арзамасова выпустила свою первую книгу

Звезда сериала «папины дочки» Елизавета Арзамасова – не только талантливая актриса и певица. У нее открылись писательские способности, и на днях жена Ильи Авербуха выпустила книгу.

Об этом звезда театра и кино рассказала в своем микроблоге «Костик из Солнечного переулка». «Знакомьтесь! Это … мой Костик! А точнее, обложка моей книги, которая уже очень скоро увидит свет», — показала книжку новоявленная писательница.

Девушка сочинила целый сборник рассказов, адресованных детям. Но уверена, что интересна книга будет и взрослым.

«Сказать, что я волнуюсь, ничего не сказать!», — проанонсировала, когда появится в продаже ее творческий дебют, актриса. – «Я не могу сравнить это волнение даже с выходом на сцену! Наверное, потому что это со мной впервые».

Напомним, минувшим летом Арзамасова впервые стала мамой. У нее от Авербуха родился сын Лев, и все свободные минуты она посвящает ему.

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