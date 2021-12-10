«Греет даже мое черное сердце»: Собчак показала, как выглядит купленная ею для жертвы секты квартира

Почти 30 лет Ольга Климова жила в землянке с сыном-инвалидом.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак на своем YouTube-канале показала фильм о том, как живут пострадавшие от секты Виссариона люди, поверившие очень давно в его проповеди.

История пожилой Ольги Климовой, которая в 90-е годы продала квартиру в Москве и с 10-летним сыном-инвалидом переехала в Красноярский край, особенно сильно поразила многих пользователей. Вырученные от квартиры деньги мать-одиночка отдала в надежде получить в общине дом, но так и осталась ни с чем. Ей пришлось ютиться в лачуге без элементарных удобств, сын не получал необходимого лечения.

Увидев страдания Климовой, одна из зрительниц канала Собчак вышла на Ксению с предложением купить квартиру жертве секты. И теледива вместе с подписчицей приобрели в новостройке Новосибирска просторную квартиру, обставили и подарили Ольге.

«В новостном пятничном выпуске новостей есть экскурсия по ее новой квартире и это супертрогательное видео, которое греет даже мое черное сердце», — призналась Собчак.

Как выглядит квартира, которую Собчак и ее читательница купили для бездомной, она показала на видео. Какую сумму потратила блондинка в шоколаде на заветные квадраты, звезда не раскрыла. По сравнению с теми условиями, в которых пришлось жить Ольге Климовой, эта квартира

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