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«Это твой сын»: родственники ищут внебрачного сына Александра Абдулова

Фотография мальчика была найдена в пиджаке актера.

«Это твой сын»: родственники ищут внебрачного сына Александра Абдулова
Александр Абдулов. Фото: Global Look Press

Александр Абдулов умер в начале 2008-го года. И только сейчас его родственники обнаружили в пиджаке артиста фото мальчика. Они уверены, это внебрачный сын знаменитого актера.

Фото предполагаемого внебрачного сына Абдулова
Фото предполагаемого внебрачного сына Александра Абдулова. Фото: личный архив Виктории Лановской

«Фотографию нашли в потайном кармане. Она как минимум пролежала в пиджаке 14 лет. На обратной стороне снимка написано: «Саша, это твой сын! Оля». Этот мальчик может быть внебрачным сыном Саши. На мой взгляд очень похож», — рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Альбина Абдулова, жена старшего брата актера.

Добавим, что родственники Абдулова знают, что он был очень скрытным и мог хранить эту тайну. Они верят, то мальчик с фото найдется и сам выйдет на связь.

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