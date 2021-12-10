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Дело было на улице: Юлия Михалкова подразнила обнаженной до самого бедра ногой

Красавица вышла в люди в оригинальной юбке на одну сторону.

Дело было на улице: Юлия Михалкова подразнила обнаженной до самого бедра ногой
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова показала, насколько стильной и эффектной может быть в холодное время года. Причем, красотка не побоялась морозца за окном и довольно легко нарядилась.

Экс-звезда «Уральских пельменей» устроила фотосессию на улице. Она выбрала для стильных кадров оригинальный наряд – асимметричную юбку с полностью обнаженной одной ногой. И, позируя перед камерой, расположилась так, как будто совсем без юбки.

Кстати, Михалкова любит снимать ролики для Instagram и TikTok самого разного содержания. Например, накануне она высмеяла модниц, которые выходят выносить мусор при полном параде.

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