«Уже и про жену забыл»: Прохор Шаляпин купил дорогой автомобиль

В конце сентября Прохор Шаляпин стал вдовцом. Канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла в США от коронавируса. Ранее артист уверял, что не будет претендовать на миллионы покойной жены. Но накануне в своем инстаграме поделился свежим снимком, на котором позировал у автомобиля за 15 миллионов рублей.

«Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал», — пописал фото Шаляпин.

Фолловеры тут же задались вопросом, откуда у Прохора такие деньги. Ведь только недавно он горевал, что не может сделать ремонт в четырех квартирах, которые еще при жизни Дэвис купила в Москве и оформила на Шаляпина.

«Уже и про жену забыл! Убитый горем вдовец», — писали пользователи Сети.

В Сети предположили, что Прохор продал недвижимость. Сам же артист этот момент никак не комментирует.

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