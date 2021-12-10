В обнимку с фитболом: Каролина Севастьянова в мини-шортиках изящно раздвинула ноги в поперечном шпагате

Экс-спортсменка демонстрирует, что не пропускает тренировки и по-прежнему в форме.

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова девять лет назад попрощалась с профессиональным спортом. 26-летняя красавица сейчас живет для себя и своих поклонников, радуя их новыми снимками и видео.

В свежем ролике, который экс-звезда гимнастики разместила в своем TikTok, красотка убедительно доказала, что не собирается терять спортивную форму. Каролина запечатлела себя во время тренировки над растяжкой, продемонстрировав изящный шпагат в мини-шортиках.

О нынешней личной жизни длинноногой красавицы, между тем, ничего неизвестно, она ее тщательно скрывает. Хотя именно Севастьянова в свое время отбила легенду отечественного хоккея Александра Овечкина у Марии Кириленко, когда те готовились к свадьбе.

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