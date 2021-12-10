Шик и блеск: Седокова в «золотом» комбинезоне выставила на обозрение свои «полушария»

Недавно Анна Седокова вернулась из США в Россию. В Москве певица отметилась на нескольких звездных тусовках, а теперь дает концерты. На этот раз она вышла на сцену в «золотом» комбинезоне по фигуре, выставив на всеобщее обозрение свой пышный бюст.

Добавим, что в Россию вернулся и молодой муж певицы, баскетболист Янис Тимма. Ранее он подписал пробный контракт с казанским «Униксом», но буквально накануне стало известно, что клуб не продлил соглашение. Спортсмен по-прежнему в поиске работы.

К слову, Седокова успешно развивает не только свою певческую карьеру. Еще в 2014-м году Анна запустила собственный бренд одежды. Недавно в Москве она открыла очередной магазин по продаже брендированных вещей.

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