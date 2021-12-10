Малышка Вероника тоже постаралась: Юлия Проскурякова показала, какой нарядной у них получилась елочка

Чем ближе Новый год, тем больше знаменитостей спешат поскорее создать в своих домах и на дворах сказочную атмосферу. В числе первых елочку установил Филипп Киркоров вместе с детьми, у них получилась впечатляющая лесная красавица высотой почти в два этажа.

Вслед за поп-королем своей нарядной елочкой похвасталась жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Певица сняла видео, которым поделилась в микроблоге, и их символ Нового года оказался не менее красивыми сказочным.

Разноцветные гирлянды, рисованные звездочки и шарики, единороги и ангелочки – каких только игрушек на елке у артистов нет! Судя по всему, к их созданию руку приложила дочурка Николаева и Проскуряковой, шестилетняя Вероника.

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