Маленькая умница: Утяшева показала, как шестилетняя дочка от Воли умеет читать стихотворения

В пору новогодних утренников и концертов многие дети начинают учить наизусть стихотворения, и наследники звезд не исключение. В семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой – сын и дочка, которых они не показывают публике. Но в эти дни звездная мамочка решила сделать исключение.

Ляйсан Утяшева засняла, как ее шестилетняя дочурка София умеет читать стихотворения. Причем, выбрали мама с девочкой произведение не из легких. Лирику Сергея Есенина о зиме маленькая наследница артистов осилила довольно успешно.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. Старший сын Роберт родился в 2013 году, а малышка София в 2015 году. Пара по сей день с любовью и трепетом обменивается чувствами на публике.

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