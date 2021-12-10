Веселье через край: Марина Кравец и Демис Карибидис от души отожгли на вечеринке

Юморист закатил пир на весь мир в честь своего дня рождения.

Марина Кравец и Демис Карибидис – не только популярная экранная пара в Comedy Club, но и настоящие друзья, которые часто видятся за пределами юмористического проекта.

На днях Карибидис отмечал свой день рождения, ему исполнилось 39 лет. И по такому случаю артист закатил настоящий пир в одном из московских ресторанов. Разумеется, среди гостей была его напарница и подруга Марина Кравец.

В разгар веселья экранные муж и жена отожгли от души. Кравец закружилась в зажигательном танце, а виновник торжества подхватил задор и поставил ей забавную пару. Получился не менее яркий, чем на экране, дуэт.

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