Сразу видно – дочка Аллы: Лиза Галкина в модной блузке поддержала тренд на пышные рукава

Восьмилетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вновь устроила домашний показ мод. Девочка обожает наряжаться, причем, каждая ее обновка, как и любой повседневный образ, — это будто продуманный с учетом модных трендов жест.

На этот раз юная леди поддержала тренд на пышные рукава. Девочка вышла в холл замка в черной блузке с пышными рукавами-фонариками, произведя впечатление на папу. Он не смог скрыть восхищения: «Какой у вас наряд!».

О том, что сейчас всевозможные пышные рукава на пике трендов, рассказывала совсем недавно Эвелина Хромченко. Правда, идут они далеко не всем.

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