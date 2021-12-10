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Призывный взгляд, рот приоткрыт: Клава Кока в секси-наряде распаляюще подразнила поклонников

Певица не стесняется эротично демонстрировать себя.

Призывный взгляд, рот приоткрыт: Клава Кока в секси-наряде распаляюще подразнила поклонников
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Клава Кока продолжает свое грандиозное шествие по музыкальным шоу и концертам в статусе признанной звезды поп-музыки. Еще каких-то пару-тройку лет назад девушка могла только мечтать, чтобы выступить на «Песне года», а сейчас это желание уже в списке осуществившихся.

На этот раз ее выступление состоялось для новогоднего концерта на «Муз-ТВ». Артистка выбрала весьма откровенный наряд – мини-платье фасона сарафан с оригинальной камуфляжной расцветкой и крупными стразами.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Фотографируясь на память для своего микроблога, красотка изобразила из себя роковую соблазнительницу в образе Мерилин Монро. Она призывно посмотрела в камеру, эротично приоткрыла ротик и распаляюще подразнила своих поклонников.

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