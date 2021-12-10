Он на 14 лет младше нее: Надя Ермакова на «Доме-2» выходит замуж

37-летняя участница реалити-шоу и его кастинг-директор Надя Ермакова сообщила подписчикам в Сети радостную новость – она выходит замуж. Звезда телестройки опубликовала в микроблоге снимок с помолвочным кольцом от бойфренда и написала: «Лучший вечер!».
Ранее девушка признавалась, что легко себя может представить с Даниэлем лет через пять, как и свадьбу с ним. И напророчила, как говорится.
Напомним, что с участником телестройки Даниэлем Чистовым Надя Ермакова начала встречаться в сентябре. Девушка долго сомневалась, поскольку разница в возрасте между ними – 14 лет, ему сейчас 23 года. Парень из Казани, и в ноябре свозил возлюбленную на знакомство с родителями.
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