Он на 14 лет младше нее: Надя Ермакова на «Доме-2» выходит замуж

Участница реалити-шоу получила предложение от своего бойфренда, с которым начала встречаться в сентябре.

37-летняя участница реалити-шоу и его кастинг-директор Надя Ермакова сообщила подписчикам в Сети радостную новость – она выходит замуж. Звезда телестройки опубликовала в микроблоге снимок с помолвочным кольцом от бойфренда и написала: «Лучший вечер!».

Ранее девушка признавалась, что легко себя может представить с Даниэлем лет через пять, как и свадьбу с ним. И напророчила, как говорится.

Напомним, что с участником телестройки Даниэлем Чистовым Надя Ермакова начала встречаться в сентябре. Девушка долго сомневалась, поскольку разница в возрасте между ними – 14 лет, ему сейчас 23 года. Парень из Казани, и в ноябре свозил возлюбленную на знакомство с родителями.

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