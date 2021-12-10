Зимние забавы: нарядная Наташа Королева с сыном устроили веселье в заснеженном лесу

У артистов проходили съемки праздничной программы, но они сделали из работы настоящий отдых.

Певица Наташа Королева в череде съемок и праздничных застолий успевает выйти на связь с фолловерами своего микроблога. Звезда показала накануне, что снимает с сыном январские выпуски музыкальной программы на «Муз-ТВ».

Съемки решили провести в самом новогоднем месте – в заснеженном ельнике. Санки, лыжи, снегоход, сугробы — атмосфера получилась соответствующая.

Сама певица оказалась наряжена в яркий фиолетовый комбинезон с акцентом на талии Юа волосы прикрывать не стала, распустив их по плечам.

Пару Королевой составил сын Архип Глушко. 20-летний юноша уже давно нацелен на карьеру в шоу-бизнесе, и мама ему всячески помогает.

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