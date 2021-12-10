«У меня +10 килограммов!»: беременная Алена Рапунцель на седьмом месяце показала свой живот

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель беременна второй раз. Девушка носит под сердцем еще одного сына и рассказала в микроблоге, как сейчас обстоят дела. Она оголила живот и сняла себя на камеру.

«28 неделя, к этой неделе у меня +10 кг. У меня очень активный малыш, даже Бодя был не такой активный в животике, у меня походу еще один энерджайзер роится! Вот, животик у меня большой!», — рассказала красотка.

Девушка не стесняется откровенничать о самом интимном, но за это ее и любят подписчики. Напомним, что старшему сыну Рапунцель от Ильи Яббарова Богдану полтора годика. Будущий ребенок – от Ильи Семина. Он стриптизер, и поженилась пара минувшей осенью.

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