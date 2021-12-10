Глаз не отвести: Волочкова показала, каким стал ее роскошный особняк на Рублевке с новогодними украшениями

Балерина осталась в восторге от получившегося преображения.

Балерина Анастасия Волочкова заранее побеспокоилась о том, чтобы преобразить свой роскошный особняк на Рублевке в новогоднюю феерию. Она установила огромную елку, украсила двор и нарядила растущую на придомовой территории хвойную красавицу.

Результаты звезда сцены показала в своем микроблоге. Она запечатлелась на фоне елки, которую разместила на главной лестнице дома между первым и вторым этажами.

А также показала во всей красе, как теперь выглядит обновленный двор. «Посмотрите в какую волшебную красоту превратили нашу живую елку на участке между основным и гостевым домом», — написала балерина.

Атмосфера праздника и соответствующее настроение не заставили себя долго ждать. Ранее мы показывали, какая елочка украшает жилище Ольги Бузовой.

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