Плюшевая сумка и модные колготки: Ани Лорак в белоснежном пальто похвасталась лифтолуком

Певица решила принарядиться. Она показала, как даже зимой выглядеть стильно.

Ани Лорак является одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она не скрывает, что имеет несколько домов, в том числе и Киеве. Со своей дочкой Софией певица регулярно ездит на родину.

Но этой зимой она проводит время в Москве, так как начались новогодние съемки. Более того, артистка принимает участие в премиях и концертах. На днях она выступила на «Песне года».

9 декабря Лорак весь день провела в разъездах. Но она привыкла всегда хорошо выглядеть. В ее гардеробе есть как пуховик, так и куртки, но она облачилась в белоснежное пальто-халат.

Наряд дополнили модные колготки с надписями и кожаные ботильоны. Также в руках она держала плюшевую сумку Воttega Veneta. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) покрасовалась в лифте.

А вот вечером певица встретилась с президентом группы компаний «РИВ ГОШ». Элегантный образ позволил ей сделать акцент на тонких щиколотках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Какая стильная», «Роскошное пальто», «Вы просто пример элегантности», «Наша дива», «Колготки зачетные», «Ну что за краса!», «Просто покоряете с первого взгляда», «Очень стильно! Пальто особенно хорошо выглядит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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