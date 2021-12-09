«Как настоящий!»: Гарри Галкин показал отцу, какой он соорудил игрушечный рояль

Максим Галкин был впечатлен тем, какой у него растет рукастый наследник.

Максим Галкин признавался, что всегда мечтал о замке. И он смог его построить в деревне Грязь. А в доме каждую деталь от пола до картин артист сам выбирал.

Теперь он находит время, чтобы ухаживать за необычным потолком, менять лампочки в раритетной люстре. Примечательно, что часто ему помогает сын Гарри. Восьмилетний мальчик любит играть с сестрой, но порой уединяется, чтобы что-то починить или сделать.

На этот раз Галкин решил похвастаться тем, что смастерил его наследник. Мальчик смог собрать рояль из LEGO. Конструкция имеет все, даже клавиши, струны и стульчик с механизмом.

Лишь звук он пока не успел подключить, чтобы рояль был музыкальным. Примечательно, что дома у них есть настоящий музыкальный инструмент, за которым Алла Пугачева часто играет с дочкой.

«Гарри закончил рояль LEGO! Вы можете себе это представить? Стол поднимается. Как настоящий рояль! И тут все играет», — отметил Максим. «Да, тут динамик могу показать, но запустить его не могу. Его нужно подключать», — пояснил малыш. «Я вас поздравляю!» — торжественно сказал артист.

Поклонники восхитились способностями мальчика. Многие посчитали, что терпение он унаследовал от отца. «Какие у вас талантливые дети», «Ну просто красота! Как он смог?», «Это так сложно! Браво», «Мальчик поражает», «Гарри давно проявил свой талант в этом», — стали писать пользователи Сети. А вот Лиза смогла устроить дефиле, тоже восхитив папу.

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