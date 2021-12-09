«Что за дива с вываленным бюстом»: поклонники не узнали Настю Ивлееву

Андрей Малахов решил поностальгировать и поделился фото со съемок передач. На снимках можно увидеть блогеров, которые сильно повзрослели и изменились.

«Как молоды мы были… Зумеры скажут: «Это было настолько давно, что «ТикТока» даже не существовало…»… Блогеры, с которых все начиналось! Готов поспорить: они слышат от юных поклонников «мы выросли на ваших видео» чаще, чем я!», — написал телеведущий в своем Instagram.

На одной из кадров была и Настя Ивлеева, которую поклонники совершено не признали. Тогда она впервые появилась в студии Первого канала и ее образ сильно отличался от нынешнего.

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«Даже Ивлееву не узнал», «Платье или ночнушка у нее вся в пятнах», «Что за дива с вываленным бюстом — непонятно», — удивляются подписчики.

Сейчас Анастасия Ивлеева — одна из самых популярных блогеров. Девушка руководит собственными проектами и водит дружбу с Аллой Пугачевой.

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