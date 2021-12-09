Культурный шок: Гвинет Пэлтроу подготовила эпатажные рождественские подарки для своих голливудских друзей

Гвинет Пэлтроу подготовила эпатажные подарки для своих голливудских друзей. Актриса опубликовала видео в своем Instagram, где готовит рождественские сюрпризы для Адель, Стивена Кольбера, Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, а также Тейлор Свифт.

Певице Адель достались витамины для женского здоровья. Комику Стивену Кольберу свеча с необычным ароматом с сексуальным подтекстом. Певица Тейлор Свифт получит под елку игрушку для взрослых. А вот что найдет в пакете Ким Кардашьян и ее новый бойфренд, до конца не понятно.

Все подарки конечно же из уже нашумевшего магазина Гвинет Пэлтроу. В онлайн-маркете можно найти все: от одежды и аксессуаров до необычных вещиц для дома и советов по их использованию.

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