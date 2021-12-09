«Я обнулилась»: Гузеева в белоснежном пуховике и вязаной шапке вышла на прогулку в Подмосковье

Телеведущая вышла на связь из санатория. Она покрасовалась на фоне заснеженного леса.

Лариса Гузеева является актрисой. В ее копилке есть яркие роли в кино. Но уже длительное время она является ведущей шоу «Давай поженимся!», а также других передач. Многие поклонники любят ее за открытость и честность.

Обычно она большую часть времени проводит на съемках, но начало этой зим она провела в подмосковном санаторий с дочерью Ольгой Бухаровой. Артистка устроила себе отдых.

Ранее Гузеева провела время в больнице. Она предпочла восстановить силы перед насыщенными праздниками. На этот раз телеведущая поделилась кадрами, на которых предстала в стеганом белом пуховике и вязаной шапке. Угги дополняли ее зимний образ. Лариса Андреевна выглядела посвежевшей.

«Ура! Я обнулилась. Свет мой зеркальце говорит, что все очень даже неплохо и я готова к НГ съемкам. Сама бы не справилась, так что большое мерси санаторию. Ничто без прогулок по такой вот красоте не действенна. Желаю всем быть довольными своему отражению в зеркале!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что ждали возвращения артистки. Многие успели по ней соскучиться. на этот раз звезда не стала закрывать комментарии к посту. «Моя любимая в моем любимом месте», «Будь здорова, моя дорогая! Береги себя», «Как вы мне нравитесь, не могу слов найти. Красавица, умница, обожаю», «Улыбка на миллион!», «Какая Снегурка красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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