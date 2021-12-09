«Пусть он мне на глаза не попадается!»: Соседов пообещал устроить разнос Лазареву при встрече

Во время интервью Сергея Соседова в своем YouTube-шоу Алена Жигалова напомнила гостю, что несколько лет назад его попросили покинуть студию передачи Андрея Малахова, когда туда пригласили певца Сергея Лазарева.

Якобы популярный певец потребовал, чтобы редакторы программы выпроводили Соседова, что в итоге и произошло. Ведущая поинтересовалась у музыкального критика: чем он так разозлил голосистую звезду.

В ответ Сергей вспомнил, как его тактично удалили из студии и ничего не сказали о причинах. Он сам не понял, чем так насолил певцу и его команде, но отметил, что в этой ситуации неправильно себя повело именно руководство программы.

«Я считаю, что нужно было поставить на место этого Мишу (директор Лазарева. — Прим. авт.), да и самого Лазарева, — заявил Соседов и дальше процитировал, как, по его мнению, должны были сказать телевизионщики: — Это наша программа, и мы решаем здесь, кого приглашать. Если вас не устраивает Соседов или кто-то еще, уходите. Это мы решаем, мы — телевидение, мы — федеральный канал, а не вы со своими капризами. Это мы вам тут делаем пиар».

Критик вспомнил только один момент, когда он мог перейти дорогу певцу. Перед поездкой последнего на «Евровидение» он в одном из шоу заявил, что песня российского исполнителя «хорошая, достойная, но не выдающаяся». Тогда его фразу попытались замять, а на следующую передачу уже не пригласили.

«То, что изобразил Лазарев в студии у Малахова, — это некрасиво. И пусть он мне на глаза не попадается! Я ему просто скажу все, что я о нем думаю. А когда я выхожу из берегов — пух и перья полетят от всех, пух и перья! — эмоционально выдал Соседов. — Понимаете, я человек не скандальный, я человек очень мягкий. Но если задеть меня, пух и перья полетят от всех! Вот так все пойдут вразнос!»

Критик заверил, что если бы он в тот день узнал, что именно Лазарев попросил его вывести, он бы еще в студии устроил скандал. В конце своей речи он отметил, что не терпит хамства и несправедливого отношения к себе, а этот случай был как раз таковым. Соседов отметил, что Лазарев таким образом показал свою слабость — исподтишка удалил оппонента вместо того, чтобы открыто поспорить с ним о творчестве.

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