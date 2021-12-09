«Летим домой»: Навка без макияжа запечатлелась с младшей дочкой на борту самолета

Фигуристка провела начало зимы в Дубае. Теперь она вернулась с родными в Москву.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже завершила карьеру в большом спорте, но регулярно выходит на лед. Фигуристка создает сказочные представления. Каждый год она радует зрителей новыми спектаклями.

Примечательно, что ее дочка Надежда Пескова тоже участвует в представлениях. Недавно Навка съездила с ней в Дубай, где они показали шоу «Спящая красавица».

Несколько дней фигуристка провела в теплой стране. Она находила время для прогулок и покупок. С ней была и старшая дочка Саша Жулина, а также мама Раиса. Они каждый вечер старались посещать новые места.

А вот 9 декабря спортсменка сообщила, что возвращается домой. Татьяна запечатлелась в самолете с младшей дочкой. Малышка сидела с куклой. Примечательно, что олимпийская чемпионка была без макияжа.

«Эту страничку мы перевернули. Летим домой за новыми свершениями и победами!!! Летим к тебе, наше Лебединое Озеро!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 46-летняя спортсменка. Многие также отметили, что дочка Дмитрия Пескова очень похожа на маму.

«Умницы, красавицы и спортсменки. Вы дарите миру и всем», «Надежде большой привет от подписчиков», «Как приятно за успехи дочечки! Такая умница», «Как же вы похожи», «Татьяна, какая вы красотка без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.

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