«Исчерпывающий комментарий»: на Муз-ТВ отреагировали на уход программного директора Разыграева

Как отметили на канале, многие СМИ сейчас посылают запрос по данной теме.

Пресс-служба телеканала «Муз-ТВ» в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на уход со своего поста программного директора Андрея Разыграева.

«Да, все СМИ делают запрос сейчас, но Андрей дал исчерпывающий комментарий. Более пока не комментируем. Как будет информация, сообщу вам одним из первых! Спасибо». Муз-ТВ

Ранее Андрей Разыграев в Фейсбуке сообщил: «Можно уйти с Муз-ТВ, но Муз-ТВ не уйдет из тебя никогда», — с этими словами закоренелого музтэвэшника я покинул канал». Как отметил Разыграев, его решение никак не связано с судами и штрафами. По его словам, решение в его голове зрело с лета, и он принял его самостоятельно, ни на кого не опираясь.

Добавим, что 17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал Андрея Разыграева на сто тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сам канал был оштрафован на миллион рублей.

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